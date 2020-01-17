Пермь, , 14:10 — REGNUM Глава Перми Дмитрий Самойлов подверг критике работу в муниципалитете по уборке снега. Он призвал принимать жесткие меры в отношении подрядчика, а для руководителей районов города отметил выходной день в субботу. Об этом градоначальник заявил в Instagram.

Мэр назвал аутсайдером по расчистке снега на тротуарах и во дворах Мотовилихинский район. Стоит отметить, что 14 января по итогам проверки административно-техническая инспекция также назвала этот район в числе лидеров антирейтинга.

Согласно метеопрогнозу в Перми в ночь на 18 января ожидается колебание температуры воздуха от отрицательных до ноля градусов. Дмитрий Самойлов сообщил, что из-за погодных условий придется пойти на непопулярные меры.

«Будут обрабатывать тротуары, остановки и места большого пешеходного трафика, комбинируя разные противогололедные материалы, в том числе и песок, чтобы обеспечить безопасность людей. За административно-технической инспекцией остается круглосуточный контроль. Для руководителей районов завтрашний выходной отменяется, суббота будет рабочей, проводим внеочередной штаб по благоустройству», — сказал он.