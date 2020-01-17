Черкесск, , 14:09 — REGNUM Трагедией завершилась охота на волка для семьи из Карачаево-Черкесии. Во время облавы на зверя отец случайно убил своего сына. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В ходе предварительной проверки установлено, что 59-летний мужчина во время охоты на окраине поселка Солнечный в Прикубанском районе 11 января выстрелил из своего охотничьего карабина, услышав шорох в кустах. Пуля попала в 39-летнего сына охотника, который скончался на месте от полученного ранения.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств случившегося, назначено семь экспертиз.

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