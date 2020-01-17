Орел, , 14:00 — REGNUM Депутаты Орловского облсовета намерены просить коллег в Государственной думе, а также правительство РФ сохранить допустимый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 километров в час. Как сообщила 17 января пресс-служба облсовета, проект обращения в правительство РФ и в Государственную думу был рассмотрен на заседании комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности. Инициатором внесения проекта стал спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский.

По мнению орловских депутатов, снижение нештрафуемого порога может «вызвать лишь дополнительное финансовое обременение для водителей и собственников транспортных средств, стать поводом для штрафов в отношении большей части участников дорожного движения».

Вопрос утверждения проекта обращения внесён в повестку дня заседания президиума областного Совета.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос снижения нештрафуемого порога превышения скорости, который сегодня составляет 20 километров в час, ранее неоднократно поднимался, в его поддержку в конце 2018 года выступил Минтранс.

Об этом: Минтранс РФ поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости

В 2019 году с предложением о снижении нештрафуемого порога выступила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения предлагает снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Вместе с тем представители ряда фракций в Госдуме уже заявили, что не поддерживают данное предложение.

Об этом: Миронов: цифровая обираловка выжмет еще больше денег у автомобилистов

А также: ЕР не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч