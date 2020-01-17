Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Утром в понедельник, 20 января, будет дан старт основному этапу приема заявлений в первые классы петербургских школ на 2020/2021 учебный год. Об этом 17 января напомнила пресс-служба комитета по образованию Петербурга.

В 9 часов утра 20 января во всех МФЦ города и на портале государственных услуг Петербурга родители детей, достигших школьного возраста, смогут подать заявки на приём в начальный класс школы. Заявления в первый класс родители (или законный представитель) ребенка должны подать лично. Их можно подать и в электронном виде сразу в несколько, но не больше трёх, образовательных организаций расположенных на закрепленной территории.

«Количество первоклассников в Петербурге продолжает увеличиваться, но открытие сразу 11 новых школ в прошлом году и семи новых образовательных учреждений 1 сентября текущего года позволит полностью удовлетворить потребность в качественном и доступном образовании, в том числе и в самых востребованных районах города», — отметила председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева.

В свою очередь в комитете по информации и связи Петербурга отметили, что главным критерием при записи в первый класс на следующий учебный год является близость школы к дому. Дата и время подачи заявления не являются значимым при принятии решения о зачислении в первый класс образовательной организации.

«Необходимости подавать заявление в первый же день приема документов нет»,-отметили в смольнинском комитете.

Второй этап продлится до 30 июня 2020, однако в случае подачи заявления после этой даты, зачисление будет производиться на общих основаниях.

Заявления от родителей, чьи дети не проживают на закрепленной территории, будут приниматься с 1 июля по 5 сентября. При этом учебные заведения, которые раньше закончат приём в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной за ними территориях, с 10 мая начнут прием заявок на детей проживающих в других районах.

Чтобы подать заявку в электронном виде через портал госуслуг взрослым необходимо иметь учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Ее оформить можно в любом МФЦ Санкт-Петербурга, предоставив паспорт и СНИЛС.

Отметим, что в соседней Ленинградской области, онлайн запись в начальные классы стартовала 15 января. К вечеру первого дня было подано 4960 заявлений, из них 46% — через портал «Образование Ленинградской области» или с помощью портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области. 27% заявлений подали в многофункциональных центрах (МФЦ), 27% — через портал «Образование Ленинградской области» непосредственно в школе.

Активнее всего цифровыми сервисами пользовались жители Всеволожского, Выборгского и Кировского районов, услугами «одного окна» — Гатчинского, Кировского, Всеволожского и Тосненского районов.

Напомним, в Ленобласти подать заявление в школу, которая относится к микрорайону проживания ребенка, можно в срок до 30 июня. В любую другую школу Ленинградской области — с 1 июля и до 5 сентября.