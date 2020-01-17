Берлин, , 14:18 — REGNUM Количество случаев распространения порнографии в Германии с участием детей выросло в настоящее время в два раза по сравнению с 2015 годом. Об этом 17 января сообщил на заседании в бундестаге депутат от Социал-Демократической партии Германии (SPD) Йоханнес Фехнер.

Депутат SPD рассказал, со ссылкой на статистические данные полиции, что количество случаев детской порнографии в стране удвоилось по сравнению с 2015 года.

При этом, исходя из того, что в данных статистики отражаются только раскрытые подобные случаи, следует полагать, что реальное распространение детской порнографии значительно шире, отметил он.

Также в связи с этим депутат от SPD выступил с предложением о расширении полномочий работников полиции, путем изменения немецкого уголовного кодекса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Китая раскрыли по всей стане за 2019 год в общей сложности 11 тыс. случаев незаконных и порнографических публикаций.