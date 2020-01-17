Бейрут, , 13:42 — REGNUM Бывший глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон пояснил, почему выбрал для побега из Японии именно предновогодний период. По его словам, это был подходящий момент. Об этом Гон рассказал в интервью газете El Pais, опубликованном 17 января.

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«Потому что это время, когда люди отдыхают, отправляются в отпуск, катаются на лыжах … Это было хорошее время. Они застали меня врасплох, когда арестовали, а и я удивил их, когда уехал», — пояснил бывший глава автомобилестроительного альянса.

О том, каким образом Гон смог уехать из Японии, он сообщил лишь то, что уже известно прессе. По его словам, после того, как он покинул свой дом в Японии, он добрался до Бейрута частным рейсом из Стамбула. В Ливан он приехал по своему французскому паспорту и ливанскому удостоверением личности. Разглашать другие подробности своего побега Гон отказался.

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Как сообщало ИА REGNUM, о побеге Карлоса Гона, который был арестован в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в неуплате налогов на сумму более $80 млн, в Ливан стало известно в конце декабря 2019 года. 31 декабря он лично подтвердил эту информацию, обвинив правосудие Японии в предвзятости. Как признались адвокаты Гона, внезапный отъезд их подзащитного из Японии оказался для них полной неожиданностью.

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