Орел, , 13:33 — REGNUM Орловская область вновь оказалась под угрозой распространения вируса африканской чумы свиней. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, ситуация обсуждалась 16 января на заседании спецкомиссии в связи с подозрением на положительные результаты АЧС в пробах биоматериала от добытых диких кабанов на территориях охотоугодий ОО «Корсаковское районное общество охотников и рыболовов» Корсаковского района.

В частности, по итогам заседания было принято решение об установлении территорий эпизоотического очага, первой и второй угрожаемой зоны АЧС. Эти данные будут внесены в проект указа губернатора об установлении карантина по АЧС — в случае, если диагноз будет подтверждён лабораторно.

«Членам специальной комиссии было поручено подготовить необходимую документацию, обеспечить организацию мероприятий по ликвидации АЧС, по регулированию численности дикого кабана, продолжить разъяснительную работу среди охотпользователей, осуществляющих добычу диких кабанов на территориях охотхозяйств Орловской области в целях недопущения распространения заболевания среди домашних свиней», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре-декабре в Орловской области было зафиксировано несколько очагов АЧС, был введён карантин. Контроль за дикими кабанами из-за ситуации в Орловской области усилили и в соседней Липецкой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Орловской области ввели карантин по АЧС