Орел, 17 января 2020, 13:33 — REGNUM Орловская область вновь оказалась под угрозой распространения вируса африканской чумы свиней. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, ситуация обсуждалась 16 января на заседании спецкомиссии в связи с подозрением на положительные результаты АЧС в пробах биоматериала от добытых диких кабанов на территориях охотоугодий ОО «Корсаковское районное общество охотников и рыболовов» Корсаковского района.
В частности, по итогам заседания было принято решение об установлении территорий эпизоотического очага, первой и второй угрожаемой зоны АЧС. Эти данные будут внесены в проект указа губернатора об установлении карантина по АЧС — в случае, если диагноз будет подтверждён лабораторно.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре-декабре в Орловской области было зафиксировано несколько очагов АЧС, был введён карантин. Контроль за дикими кабанами из-за ситуации в Орловской области усилили и в соседней Липецкой.
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