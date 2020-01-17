Каменск-Уральский, Свердловская область, , 13:33 — REGNUM Бывший мэр свердловского Каменска-Уральского заплатит в бюджет 2,6 млн рублей — часть полученной им взятки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Решение принял Синарский райсуд города по иску прокуратуры. В силу оно пока не вступило.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Астахов был осуждён за получение взятки в особо крупном размере. Ему назначили восемь лет колонии. Правда, позднее облсуд заменил это наказание на шесть лет условно. Сейчас экс-чиновник находится на свободе.

Отметим, часть взятки Астахов погасил добровольно.

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