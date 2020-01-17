Рязань, , 13:27 — REGNUM Плакат с тремя орфографическими ошибками обнаружил в поликлинике № 14 житель Рязани. Фотоподтверждение он опубликовал 17 января в социальной сети.

На инфоплакате стрелками обозначены направления расположения четырёх служб, при этом названия трёх из них написаны с ошибками: кабинет сбора аназизов, кабинет неотложной медикицинской помощи, флюрографический кабинет.

«Двойка и родителей в школу! Как можно допустить столько ошибок на одном плакате?» — спрашивает автор поста.

Некоторые пользователи считают плакат подделкой, другие сожалеют о реформе образования.

Поликлинику № 14 в начале января присоединили к Областной клинической больнице. На её ремонт из регионального бюджета выделили 10 млн рублей.