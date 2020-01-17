Бобров, Воронежская область, , 13:21 — REGNUM Работу цеха по производству растительного масла на пищекомбинате в Бобровском районе Воронежской области приостановили по решению суда, сообщили 17 января в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов.

Ранее сотрудники Управления Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении со стороны предприятия.

«Судом было принято решение о признании ООО «Пищекомбинат Бобровский» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта)», — уточнили в УФССП.

Суд счёл установленными факты нарушения санитарно-эпидемиологических требований к производству пищевой продукции, которые «могли привести к неблагоприятным последствиям для потребителей». В результате рассмотрения дела суд вынес решение о назначении наказания в виде приостановления деятельности цеха по производству растительного масла на 60 суток.

«Контроль исполнения постановления суда о приостановлении деятельности осуществляется судебным приставом-исполнителем ежедневно», — уточнили в службе приставов.