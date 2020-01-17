Бобров, Воронежская область, 17 января 2020, 13:21 — REGNUM Работу цеха по производству растительного масла на пищекомбинате в Бобровском районе Воронежской области приостановили по решению суда, сообщили 17 января в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов.
Ранее сотрудники Управления Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении со стороны предприятия.
Суд счёл установленными факты нарушения санитарно-эпидемиологических требований к производству пищевой продукции, которые «могли привести к неблагоприятным последствиям для потребителей». В результате рассмотрения дела суд вынес решение о назначении наказания в виде приостановления деятельности цеха по производству растительного масла на 60 суток.