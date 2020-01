Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Спидраннер (человек, который проходит игры на скорость) с ником Lozoots установил новый рекорд по прохождению The Legend of Zelda: Ocarina of Time, воспользовавшись внутриигровой ошибкой. Об этом 16 января сообщило игровое издание Kotaku.

Благодаря лазейке геймеру удалось избежать схваток с двумя боссами (первым и последним) и перенестись сразу к финальным титрам. Всё прохождение заняло у него 12 минут и 59 секунд (предыдущий мировой рекорд составлял 16 минут и 58 секунд).

Напомним, The Legend of Zelda: Ocarina of Time — это ролевая игра для консоли Nintendo 64. Её релиз состоялся в 1998 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В США мужчина «захватил» монитор в аэропорту, чтобы поиграть на PS4