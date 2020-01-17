Москва, , 13:08 — REGNUM В московском районе Раменки муниципальный Совет депутатов отказался от обустройства платных парковок. Об этом сообщила в Facebook депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева.

Она опубликовала результаты голосования, по которому большинство депутатов не поддержали инициативу по обустройству уличных парковочных пространств. С подобной просьбой, по информации Енгалычевой, ранее обратился в столичный департамент транспорта один из местных народных избранников.

Отметим, обустройство платных уличных парковок в центральных районах Москвы вызывает среди москвичей неоднозначную реакцию, в первую очередь, из-за высокой стоимости услуги, достигающей 380 руб./час. При этом городские власти утверждают, что таким образом удаётся решать проблему загруженности города автомобилями.