Архангельск, , 13:06 — REGNUM В Архангельске установилась аномально теплая погода — властям пришлось отказаться от традиционных крещенских купаний.

Как сообщили иа в мэрии города, погодные условия не позволяют произвести обустройство пешеходных ледовых переправ.

«В связи с этим не представляется возможным оборудовать купель в Маймаксанском округе для мероприятия, приуроченного к празднованию Крещения Господня 18−19 января 2020 года.

Более того, 15 января мэр подписал постановление, запрещающее выход (выезд) людей на водное (ледовое) покрытие.

В ГУ МЧС по Архангельской области сообщили, с 18 на 19 января в области будут открыты 24 оборудованные купели.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аномального тепла возникли трудности с вывозом леса у местных предприятий — в области работают только 14 из 48 запланированных к открытию переправ.