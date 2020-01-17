Портленд, США, , 13:06 — REGNUM В аэропорте Портленда (США) мужчина «захватил» один из мониторов, чтобы поиграть в Apex Legends. Об этом 16 января сообщило игровое издание Kotaku.

Во время ожидания своего рейса молодой человек (имя «захватчика» не сообщается) достал из сумки консоль PS4 и подключил её к информационному монитору аэропорта. После этого геймер начал играть в Apex Legends.

Местный сканер аварийный ситуаций оценил этот инцидент как «захват монитора», после чего к мужчине обратились служащие аэропорта с просьбой выключить консоль. Геймер, в свою очередь, попросил их дать ему доиграть раунд.

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