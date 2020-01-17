Новосибирск, , 13:04 — REGNUM В Новосибирской области на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» сегодня, 17 января, произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия с участием девяти легковых и грузовых автомобилей. Водителям и пассажирам понадобилась помощь спасателей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

ДТП произошли около полудня в 6 км от н.п. Светлый Коченёвского района на коротком участке автотрассы. Пострадали девять транспортных средств, в том числе маршрутный автобус, в котором находилось 22 человека — пострадавших среди них нет. Сам автобус получил незначительные повреждения и продолжил движение по маршруту.

«Спасатели на месте произвели деблокировку двух человек из кузова грузового транспорта, по оперативной информации один их них получил травмы несовместимые с жизнью, второй госпитализирован в центральную районную больницу», — уточнили в управлении.

На месте работали 24 человека и десять единиц техники, из них от МЧС России десять человек и три единицы техники. Вероятная причина происшествия — ухудшение видимости во время неблагоприятных метеоусловий и не соблюдения скоростного режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске сегодня днём, 17 января, и ночью 18 января ожидается местами сильный снег, метели, на дорогах — гололёдные явления и снежные заносы, усиление ветра до 20 м/с, местами порывы до 23 м/с.

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