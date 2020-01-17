Алма-Ата, Казахстан, , 13:02 — REGNUM В случае незаконного сноса одного дерева в Алма-Ате нарушителя заставят посадить 100 новых саженцев. Об этом заявил руководитель управления зеленой экономики Алма-Аты Ержан Сейтенов, сообщает 17 января агентство «Казинформ».

Перспективы развития зеленого фонда Алма-Аты отражены в принятом законе «Об особом статусе Алма-Аты». Согласно новым требованиям, все обрезки и омоложение деревьев в городе будет происходить только через акимат (администрацию).

Компенсационное восстановление зеленых насаждений за вынужденную или незаконную вырубку будет осуществляться путем посадки саженцев с обхватом ствола 20−25 см — вдоль магистралей, 14−16 см — в других зонах. Для хвойных деревьев норма составляет 2,5 метра в высоту.

Напомним, 13 ноября 2019 года в администрации Алма-Аты заявили, что плотность зеленых насаждений в городе за последние 40 лет сократилась с 10 кв. метров на человека до 4,8 кв. метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Плотность зеленых насаждений в Алма-Ате сократилась за 40 лет вдове