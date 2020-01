Париж, , 12:59 — REGNUM Дизайнер компании Gameloft Виктор Херранц объединил главных героинь из игр The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Horizon: Zero Dawn в одного персонажа. Свою работу он назвал «Зельдэлой», сообщило игровое издание Kotaku 16 января.

В рисунке на платформе ArtStation Херранц объединил Зельду (The Legend of Zelda: Breath of the Wild) и Элой (Horizon: Zero Dawn). От первой получившаяся героиня получила внешность и детали одежды, а от второй модель тела и оружие.

Ранее редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что в 2020 году игра Horizon: Zero Dawn выйдет на PC. Разработчики пока официально не подтвердили эту информацию.

