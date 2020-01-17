Таллин, , 12:55 — REGNUM Жители Эстонии и Литвы пожаловались на голосовой помощник Apple. Как оказалось, Siri в ответ на просьбу интернет-пользователей из этих стран Прибалтики сыграть их национальные гимны выдаёт государственный гимн Советского Союза в исполнении хора Красной армии. Об этом сообщает газета The Times.

«Привет, Siri! Скажи Apple, что, когда ты просишь у Siri национальный гимн самой развитой с точки зрения цифровых технологий страны, проигрывается гимн тоталитарной страны, переставшей существовать 28 лет назад, когда вашим лучшим товаром был Macintosh Classic II», — написал бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в своем Twitter.

Издание напоминает, что страны Прибалтики получили независимость от СССР почти три десятилетия назад, однако «похоже, что эта новость дошла не до всех».

Отмечается, что проблема была вызвана ошибкой во взаимодействии Siri с музыкальным сервисом Spotify. Так, три года назад пользователи по запросу «гимн Болгарии» получали некогда самую популярную в мире песню Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito.