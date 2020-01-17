Екатеринбург, , 12:52 — REGNUM Бюджет летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге составит 83 млрд рублей. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы региона, из этих средств 12 млрд рублей будут выделены из бюджета Свердловской области. Остальные деньги будут получены из федерального бюджета и частных вложений, добавил Куйвашев.

«Это оценочные цифры», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, летняя Универсиада пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году. Для студенческих игр построят отдельную деревню и ряд объектов спортивной инфраструктуры.