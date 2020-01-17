Гент, Бельгия, , 12:51 — REGNUM Larian Studios поделилась небольшим тизер-трейлером предстоящей игры Baldur's Gate 3. Он был опубликован на странице проекта в Twitter 17 января.

https://twitter.com/baldursgate3/status/1217964674156810240

В тизере разработчики показали процесс создания Baldur's Gate 3: от записи музыки до постановки боёв с каскадёрами. В конце ролика указано, что 27 февраля 2020 года появится новая информация об игре.

Напомним, Baldur's Gate — это серия ролевых игр, которую изначально разрабатывала канадская студия Bioware. В июне 2019 года бельгийские разработчики из Larian Studios анонсировали триквел франшизы.

Читайте ранее в этом сюжете: Стримеры объединятся с известными футболистами, чтобы сыграть в Fortnite