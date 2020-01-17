Майкоп, , 13:14 — REGNUM Участниками массовой аварии в Адыгее, по последним данным, стали около 25 автомобилей. На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе МВД России по республике.

Напомним, сегодня утром, около 07:20, на участке автодороге М-4 «Дон» возле города Адыгейска из-за сильного тумана и гололеда произошло ДТП с тяжкими последствиями. Ранее сообщалось, что одновременно столкнулись 18−20 машин.

В результате аварии погибли два человека. Один из них скончался на месте происшествия, второй — в больнице. Точное число пострадавших устанавливается. По данным разных СМИ, травмы получили от пяти до десяти человек.

Для обеспечения безопасности движения на месте аварии задействованы несколько нарядов ДПС. Движение не перекрыто, но затруднено. Здесь также организован пункт, в котором оказывается помощь участникам ДТП.

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