Ирвайн, США, 17 января 2020, 12:39 — REGNUM Разработчики из Blizzard Entertainment выпустили ролик, демонстрирующий новый контент праздничного события «Лунный Новый год 2020» в игре Overwatch. Видео опубликовали на официальном YouTube-канале проекта 16 января.
В трейлере показаны новые облики для многих персонажей игры. В частности, тематические костюмы получат: Мойра, Лусио, Бастион, Сомбра, Бригитта, Кулак смерти, Уинстон и Таран.
Напомним, Overwatch — это соревновательная онлайн-игра от компании Blizzard Entertainment. В ней игроки управляют персонажами с особыми способностями.
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