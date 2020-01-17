Найроби, , 12:42 — REGNUM В профсоюзе учителей Кении потребовали, чтобы учителя в восточных районах страны, пострадавших от нападений боевиков, проходили военную подготовку и имели при себе оружие для обеспечения личной безопасности. Об этом передает ВВС Africa.

Официальные представители Кенийского национального союза учителей начального образования сделали это заявление после встречи с учителями, которые бежали после нападения, совершенного боевиками в понедельник, 13 января, в Камуте, графство Гарисса, в результате которого были убиты три учителя.

По сообщению местной газеты Daily Nation, более 150 учителей начали разбивать протестные лагеря у офисов TSC, требуя перевода из школ восточной Кении.

Генеральный секретарь профсоюза Акело Мисори заявил, что усилий полицейских, которые были направлены в школы в восточных и прибрежных районах Кении, недостаточно, поэтому учителей необходимо вооружить.

Он сказал, что большинство нападений боевиков произошло ночью, когда сотрудники полиции покидали территорию школы.

Со своей стороны, в правительственном агентстве «Комиссия по обслуживанию учителей» (TSC) осудили нападение, совершенное боевиками в понедельник и заявили, что сотрудники агентства тесно сотрудничают с силовыми структурами для обеспечения безопасности школ и их сотрудников.

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