Славгород, Алтайский край, , 12:26 — REGNUM Жители города Славгорода Алтайского края начали сбор подписей с требованием к властям привести дороги в нормальное состояние. Адресованная губернатору региона, мэру города, а также прокуратуре петиция появилась в сети 15 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Ни для кого не секрет, что дороги в нашей стране далеки от идеала. Однако, если вы побываете сейчас, хотя бы проездом, в городе Славгороде, то вы в полной мере сможете оценить насколько могут быть они далеки от принятых в нашей стране государственных стандартов», — пишет автор.

По его словам, из-за вовремя неубранного снега на дорогах появилась глубокая обледеневшая колея, по которым водители вынуждены ездить всю зиму. Это не может не приводить к дорожно-транспортным происшествиям. Усугубляет ситуацию то, что из-за заваленных снегом тротуаров пешеходы передвигаются по проезжей части.

«Движение по таким дорогам превращается в бесконечные лавирования между неровностями, водители вынуждены маневрировать на скользком дорожном покрытии, что, несомненно в разы снижает безопасность дорожного движения», — говорится в петиции.

Обращает внимание автор и на неработающие или частично работающие много месяцев светофоры. На перекрёстке из-за этого, по его словам, неоднократно происходили ДТП. Подписанты призывают администрацию города привести дороги в надлежащее состояние, а прокуратуру — провести проверку.

Напомним, ранее жители Улан-Удэ написали петицию с требованием решить проблему с загрязнением воздуха. Как сообщало ИА REGNUM, в городе уже четвёртый день действует режим «чёрного неба», в период которого горожанам рекомендовано ограничит пребывание на улице.

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