Ташкент, , 12:24 — REGNUM С 1 по 10 января 2020 года в Узбекистане зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате которых погибли 35 человек и пострадали 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления безопасности дорожного движения (ГУБДД) МВД республики.

В 2020 году ГУБДД МВД Узбекистана приступило к публикации подробной статистики ДТП. За отчетный период наибольшее количество ДТП — 20 зарегистрировано в Ташкентской области. В Джизакской, Наманганской и Ферганской областях произошло по 11 ДТП.

Большая часть ДТП — 32% произошло при переходе пешехода проезжей части в неположенном месте, 17% — из-за превышения скорости, 13% — при нарушении правил обгона и выезда на встречную полосу.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Ташкенте водитель автомобиля ВАЗ-2107, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину, которая столяа на обочине, занимаясь торговлей.

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