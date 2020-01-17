Ташкент, , 12:09 — REGNUM С октября 2019 года по ноябрь 2020 года более 400 жителей Узбекистана поменяли свои старые автомобили на новые в рамках программ Trade-In, сообщили в пресс-службе UzAuto Motors.

В компании уточнили, что по программе обмена старого автомобиля можно приобрести автомобили марок Tracker, Lacetti, Nexia-3, Spark, Cobalt и Malibu. Отмечается, что оценку старого автомобиля с учетом годов выпуска и технического состояния оценивает эксперт автосалона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году АвтоВАЗ продал в Узбекистане 6600 автомобилей LADA, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В 2018 году продажи автомобилей выросли на 357%.

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