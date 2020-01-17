Сеул, , 12:09 — REGNUM В 2019 году общее число иностранцев, сдавших экзамен на знание корейского языка TOPIK, превысило отметку 375 тыс. человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национального института развития международного образования (Jungro Haneul Education).

Согласно опубликованным данным, в прошлом году заявку на сдачу экзамена подали 375 871 иностранец, что на 14,2% больше, чем в 2018 году.

Известно, что это самый высокий показатель с 1997 года, когда впервые начали проводить экзамен на знание корейского языка.

В период с 1997 по 2019 год заявку на сдачу экзамена подали 2 541 413 человек.

Отмечается, что в текущем году экзамен на знание корейского языка TOPIK будет проходить шесть раз в 300 регионах 83 стран мира.