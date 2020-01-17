Кизляр, Дагестан, , 12:03 — REGNUM Более 120 человек были госпитализированы с острой кишечной инфекцией (ОКИ) в дагестанском городе Кизляре в течение десяти дней. Больше половины из них — дети, сообщили 17 января в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

«За период с 6 по 17 января 2020 года среди населения Кизляра зарегистрировано 124 случая заболевания ОКИ, из которых 64 приходится на детей до 17 лет», — сказано в сообщении.

Корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления пояснили, что не все из госпитализированных за указанный период в настоящее время находятся в больнице. Некоторые из больных уже выписаны.

Напомним, 16 января минздрав Дагестана сообщил, что на лечении в Центральной городской больнице Кизляра находятся 102 человека, в том числе 50 детей. Состояние пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести.

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