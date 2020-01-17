Москва, , 11:51 — REGNUM В 2019 году у российских туристов, воспользовавшихся авиаперелётами, самыми популярными странами стали Армения, Турция, Болгария, Испания, Грузия, Чехия, Черногория, Кипр и Молдавия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января сообщили в интернет-сервисе для путешественников Biletix.

Как оказалось, в 2020 году цена авиабилетов по целому ряду направлений значительно упала. Если верить аналитике бронирований, авиабилеты туда-обратно в Ереван, Стамбул и Прагу, забронированные в первой половине января на январь — июнь, в 2020 году подешевели почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В частности, если в первом полугодии 2019 года средний чек авиабилета по направлению Москва — Ереван составил 12 тысяч 980 рублей, то в первом полугодии 2020 года он снизился до 8 тысяч 135 рублей. На 30% снизился чек по направлению Москва — Стамбул, на 13% — по направлению Москва — Барселона и на 32% — по направлению Москва — Прага. Однако по направлению Москва — Бургас средний чек, наоборот, вырос — на 46%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным метапоисковых систем, в 2020 году туристы из России проявят интерес к Африке, Бразилии и Аргентине.