Магас, , 11:50 — REGNUM Руководство 33 школ Назрановского района Ингушетии получило предостережения прокуратуры из-за сосулек. Надзорное ведомство выявило в их деятельности нарушения законодательства об обеспечении безопасности граждан, в первую очередь детей, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе прокуратуры.

Снегопады на территории республики, а также неустойчивая температура становятся причиной возникновения наледи и сосулек на крышах образовательных учреждений. Кроме того, на тротуарах возле школ появляется гололед. Все эти явления представляют собой угрозу жизни людей.

Между тем руководство школ не предпринимает достаточных мер для устранения этих очагов опасности и профилактики травматизма граждан, очистка от снега и наледи не производится. Таким образом, ответственные должностные лица образовательных учреждений получили предостережение прокуратуры. Их обязали устранить данные нарушения.