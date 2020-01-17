Киев, 17 января 2020, 11:56 — REGNUM Местные жители растаскивали по домам вещи погибших, а также обломки украинского самолёта, сбитого в Иране. Об этом заявили представители Украины, работавшие на месте трагедии, сообщило 17 января информационное агентство УНИАН.
Он также рассказал, что полную картину произошедшего позволили установить личные вещи пассажиров, найденные на месте гибели лайнера:
Напомним, 8 января в Иране был сбит самолёт «Международных авиалиний Украины». 11 января власти Ирана официально признали свою вину в гибели лайнера.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее офис генерального прокурора Украины предложил правоохранительным органам шести стран создать международную комиссию по расследованию причин аварии.
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