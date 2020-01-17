Киев, , 11:56 — REGNUM Местные жители растаскивали по домам вещи погибших, а также обломки украинского самолёта, сбитого в Иране. Об этом заявили представители Украины, работавшие на месте трагедии, сообщило 17 января информационное агентство УНИАН.

«На месте самолета увидели кучу непонятного народа, иранцев, которые собирали остатки, вещи, обломки. Кто сдавал на металлолом, кто себе на память брал», — рассказал директор Киевского научно-исследовательского института Александр Рувин.

Он также рассказал, что полную картину произошедшего позволили установить личные вещи пассажиров, найденные на месте гибели лайнера:

«Нами было найдено несколько планшетов, остатков мобильных телефонов, сумки с документами, с карточками. И в них мы увидели последствия действия поражающих элементов… нами были определены и выявлены места, где непосредственно попадал элемент поражения… Также мы разложили все элементы таким образом, как они стояли в самолете. Нам тогда стало понятно, что произошло…»

Напомним, 8 января в Иране был сбит самолёт «Международных авиалиний Украины». 11 января власти Ирана официально признали свою вину в гибели лайнера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офис генерального прокурора Украины предложил правоохранительным органам шести стран создать международную комиссию по расследованию причин аварии.

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