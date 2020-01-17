Нур-Султан, , 11:46 — REGNUM Занятия в школах Нур-Султана для учащихся 0−4 классов первой смены отменяются из-за непогоды, сообщили 17 января в пресс-службе управления образования города.

Отмечается, что для второй смены занятия отменяются для учащихся 0−9 классов. Кроме того, занятия также отменили для учащихся 1−9 классов второй смены в Семипалатинске. Занятия также отменены в некоторых школах Восточно-Казахстанской области.

Напомним, по данным РПГ «Казгидромет», 17 января в Нур-Султане ожидается снег, метель и гололед. Ветер западный скоростью 15−20 м/с с порывами до 25 м/с. Кроме того, в Восточно-Казахстанской области из-за непогоды закрыто движение на участке Омск — Майкапчагай.

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