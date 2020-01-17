Краснодар, , 11:45 — REGNUM Несколько рейсов задержаны и отменены в международном аэропорту «Краснодар» из-за тумана утром 17 января, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.

В частности, задержан вылет рейсов авиакомпании «Азимут» в Санкт-Петербург, авиакомпании «Победа» в Москву, в Минск авиакомпании Belavia. Также отменены рейсы АК Turkish Airlines в Стамбул и «Аэрофлот» в Москву. Как уточнили «Кубанские новости», одно воздушное судно находится на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за сильного тумана 17 января недалеко от Краснодара, в районе Адыгейска, произошла массовая авария, в которой погиб один человек.