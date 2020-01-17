Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM В Ростовской области прокуратура обязала власти Аксайского района отремонтировать автомобильный мост. В настоящее время переправа через реку Черкасская непригодна для эксплуатации, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Вопросы к властям у инспекторов возникли после проверки объекта, которая была проведена после поступившей жалобы местных жителей на «ненадлежащее техническое состояние» объекта. При этом по мосту пролегает маршрут движения школьного автобуса. Однако местные чиновники до суда не обращали внимание на опасный для участников движения объект.

«Решением суда на администрацию возложена обязанность произвести ремонт моста. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры», — уточнили в региональной прокуратуре.