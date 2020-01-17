Волгоград, , 11:35 — REGNUM За нарушение уставных правил взаимоотношений осуждён военнослужащий Камышинского гарнизона Волгоградской области, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ. Молодой человек избил сослуживца, которому впоследствии пришлось удалить селезёнку.

Установлено, что 20 июля 2019 года в расположении роты войсковой части в Камышине мужчина столкнул сослуживца с кровати, накрыл его матрацем и стал прижимать к полу. Происходящее он попросил снимать мобильный телефон. Лежащий военнослужащий в целях защиты ударил обидчика кулаком в левый бок. Тогда обвиняемый четырежды ударил его в область живота, причинив тем самым закрытую тупую травму живота, повлекшую удаление селезёнки.

Приговором Волгоградского гарнизонного военного суда военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима.