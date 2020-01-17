Бишкек, , 11:32 — REGNUM «Начало года было омрачено беспрецедентными по своей жестокости убийствами в результате насилия в семье, двух женщин и неподдающимся никакому осмыслению жестоким случаем с сожжением гражданской супруги», — заявила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова на заседании национального совета по делам женщин, передает пресс-служба правительства Киргизии.

По ее словам, в 2019 году милиция зафиксировала 7045 случаев семейного насилия, было выдано 6145 охранных ордеров, но при этом только 649 уголовных дел были направлены в суд.

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Также вице-премьер сообщила о том, что в городах Бишкек и Ош в ближайшее время будут открыты два государственных кризисных центра, а во всех других городах и сельских администрациях будут учреждены комитеты по предотвращению насилия в семье.

«Будет продолжена работа по размещению государственного социального заказа по работе с жертвами насилия, с возможным увеличением объемов финансирования. Пример ранее созданных при поддержке международных партнеров комитетов по предотвращению насилия в семье показал свою эффективность», — подытожила она.

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