Москва, 17 января 2020, 11:24 — REGNUM ОАО «РЖД» построит железную дорогу до Северного терминального комплекса (СТК) международного аэропорта «Шереметьево». Об этом 17 января сообщает пресс-служба МЖД.
Отмечается, что строительные работы уже начались. На первом этапе планируется проложить линию 8 км с новой станцией «Шереметьево-1». Эта ветка соединит терминалы D, E, F и B, C. После этого можно будет организовать движение электропоездов между двумя терминальными комплексами, Северным и Южным. Первый этап планируется завершить в начале 2022 года.
На втором этапе новую линию соединят с Савёловским направлением МЖД.