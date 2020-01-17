Москва, , 11:24 — REGNUM В Москве в ночь на православный праздник Крещение (с 18 на 19 января) продлят работу наземного общественного транспорта, сообщается на портале мэра столицы.

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В крещенскую ночь автобусы, троллейбусы, трамваи будут курсировать до 00:03 по 39 маршрутам.

Они будут курсировать в самых популярных районах для крещенских купаний, а также около храмов, где пройдут праздничные богослужения.

Как сообщало ИА REGNUM, на православный праздник Крещение Господне в Москве для купаний граждан откроется 46 благоустроенных мест.

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