Челябинск, , 11:23 — REGNUM В Челябинской области бывший глава Алишевского сельского поселения Раиль Габитов снова оказался в поле зрения правоохранителей. Его подозревают в превышении полномочий, сообщает областное управление СКР.

Следователи полагают, что инциденты были в 2011—2016 годах. Якобы чиновник обеспечил выдачу гражданам фиктивных выписок из похозяйственной книги о праве пользования участками земли.

Всего по этим документам было зарегистрировано право собственности больше чем на 50 участков. Отметим, ранее он был осуждён к четырём годам условно за злоупотребление должностными полномочиями и превышение полномочий.