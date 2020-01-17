Сеул, , 11:27 — REGNUM МИД Южной Кореи понизил уровень опасности при посещении специального административного района Гонконга. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, 17 января представители министерства иностранных дел призвали граждан Южной Кореи проявить осторожность при поездах в Гонконг. Ранее, МИД страны призывал граждан воздержаться от поездок.

В министерстве также отметили, что власти продолжат следить за ситуацией и протестами в Гонконге, а также прилагать усилия для обеспечения безопасности граждан.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «чёрный» — запрет на посещение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с обострением отношений между Ираном и США МИД Кореи повысил уровень опасности при посещение Ирана до «жёлтого», а также понизил уровень опасности при посещение большинства районов Боливии (за исключением острова Солнца) до «синего».