Ставрополь, , 11:21 — REGNUM В 2019 году в Северо-Кавказском федеральном округе было нейтрализовано 26 участников террористических ячеек. Военнослужащие и сотрудники Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории округа уничтожили 190 объектов инфраструктуры боевиков. Об этом сообщил в ходе совещания по подведению итогов работы за 2019 год командующий ОГВ © генерал-лейтенант Василий Федорук.

Он также отметил, что было изъято свыше 500 единиц боевого оружия, а также 736 единиц — охотничьего. Кроме того, было обнаружено и изъято из незаконного оборота более 77 тыс. боеприпасов, а также обезврежены самодельные взрывные устройства, что позволило предотвратить готовившиеся террористические акты.

Благодаря работе объединенной группировки совместно с коллегами из ФСБ и других силовых ведомств, была существенно снижена активность бандгрупп и террористических ячеек на Северном Кавказе, отметил Федорук.