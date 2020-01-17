Элиста, , 11:19 — REGNUM Девять официальных мест купания на Крещение будет организовано на территории Республики Калмыкия 18−19 января, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

В частности, купели оборудуют на Колонском пруду в Элисте, в Лаганском судоходном канале, на причале реки Волга в Цаган-Амане, рядом с православным приходом Рождества Пресвятой Богородицы в с. Садовое, православным храмом в с. Приютное, православным приходом Святых мучеников Адриана и Наталии и на искусственном водоеме Копань в п. Яшкуль, у православного прихода в селе Тундутово Малодербетовского района и на водохранилище Суварган в Кетченеровском.

Рядом с купелями сотрудники МЧС установят отапливаемые палатки для обогрева и переодевания граждан. У купелей будут дежурить спасатели, сотрудники ГИМС, ВОСВОД, водолазы Центр гражданской защиты, а также бригады скорой помощи и полиция — всего в обеспечении безопасности верующих будут задействованы около 70 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ряде регионов из-за аномально тёплой погоды и некрепкого льда было принято решение сократить число купелей или вовсе запретить крещенские купания.