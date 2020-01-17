Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 11:17 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске сотрудники полиции сняли с поезда четырёх пьяных вахтовиков, которые скандалили в дороге и мешали попутчикам. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по Уральскому федеральному округу.

Одного жителя Красноярска сняли с поезда рейса Пермь — Новый Уренгой. Второго из посёлка Уренгой (ЯНАО) — с поезда Новый Уренгой — Москва. С поезда Новый Уренгой — Пермь сняли жителя города Белоярского (ХМАО) и ямальца из посёлка Тазовский (ЯНАО).

Все они доставлены в дежурную часть транспортной полиции, где привлечены к административной ответственности по ч. 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Отметим, что новоуренгойские составы давно нарекли «пьяными поездами». На вахтах, которые длятся до трёх месяцев, действует «сухой закон». Поэтому вахтовики накачиваются алкоголем либо заранее, либо после окончания работ идут в отрыв.

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