Майкоп, , 11:20 — REGNUM Число погибших в результате массового ДТП в Адыгее выросло до двух. По данным минздрава республики, один человек скончался на месте происшествия, второй — в больнице от потери крови, пишет 17 января «Советская Адыгея».

Напомним, сегодня утром на участке трассы М-4 «Дон» в районе города Адыгейска из-за сильного тумана и гололеда одновременно произошло шесть аварий с участием 20 автомобилей.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших. Среди них и одна несовершеннолетняя девушка, которая с черепно-мозговой травмой госпитализирована в Краснодарском крае.

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