Добрянка, Пермский край, , 11:15 — REGNUM В Добрянке Пермского края суд вынес приговор в отношении 46-летнего мужчины, который признан в преступлении против половой неприкосновенности восьмилетней девочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Пермяку инкриминировалась часть 5 статьи 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, лицом, имеющим судимость за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетнего).

По данным следствия, в начале 2019 года в подъезде многоквартирного дома мужчина совершил в отношении ребенка действия сексуального характера.

Суд назначил пермяку наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима. Кроме того, на десять лет под запрет попала деятельность, связанная с работой с детьми.