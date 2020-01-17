Москва, , 11:14 — REGNUM Российский режиссер, продюсер и сценарист Никита Михалков дал свой комментарий по поводу падения фотомодели Ксении Пунтус из окна квартиры его внука Андрея Бакова. Он рассказал 17 января об этом журналистам.

Как заявил в ответ на вопрос о том, что произошло в злополучный вечер в квартире его внука, Никита Михалков — он не знает, что там в тот вечер случилось.

От дальнейшего разговора на данную тему известный режиссер отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января фотомодель Ксения Пунтус рассказала о причинах своего падения из окна квартиры Андрея Бакова.