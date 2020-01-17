Москва, , 11:08 — REGNUM Жители России объяснили, что означает смысл фразы «жить нормально». Для большинства (51%) — это жить лучше большинства окружающих, свидетельствует опрос «Левада-центра».

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Для 45% опрошенных «жить нормально» — это жить примерно так же, как большинство окружающих. Затруднились ответить 4%.

Стоит отметить, что за два года количество граждан, считающих, что жить нормально — это жить лучше большинства окружающих, выросло на 6% — с 45% в 2017-м до 51% в 2019-м.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России перечислили основные семейные нужды, чтобы жить нормально. Самое важное, по мнению большинства граждан (77%), — полноценное и качественное питание.

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