Москва, , 11:08 — REGNUM Советский Союз не только освободил Польшу, но и внёс огромный вклад в её восстановление, однако в Польше об этом предпочитают не вспоминать. «Полякам такая история не нужна», уверен научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

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Историк в интервью ТАСС напомнил, что время Второй мировой войны погибли более 5,6 млн мирных граждан, из них около 3 млн евреев, а сама Польша была наводнена нацистскими концлагерями и лагерями смерти.

«Польша по германским планам не должна была существовать, для поляков не предусмотрено было будущее в нацистских планах, — добавил эксперт. — Вот это сегодня поляки забывают».

По словам Мягкова, власти Польши пытаются переписать собственную историю, называя оккупантами солдат Красной армии, которые 75 лет назад освободили Варшаву от фашистских захватчиков, а также инициируя различные антироссийские инициативы в Европарламенте и в Сейме. Подобные действия со стороны Варшавы, по мнению директора РВИО, «можно расценивать либо как слабоумие, либо как глумление над собственной историей».

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Мягков подчеркнул, что освобождение Варшавы является важным этапом Второй мировой войны, который приблизил разгром гитлеровской Германии.

«Но это событие сегодня не отмечают в Варшаве, поскольку там считают нас оккупантами, якобы мы не освобождали польскую территорию, а захватили», — отметил научный директор РВИО.

Как сообщало ИА REGNUM, польская сторона не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия в честь 75-летней годовщины освобождения Освенцима. В ноябре 2019 года пресс-служба Кремля подтвердила, что российский лидер не планирует участвовать в этих мероприятиях.

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Также власти польской столицы заявили о том, что Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения Красной армией от немецко-фашистских захватчиков 17 января, поскольку этот день «много лет не является датой, официально отмечаемой в Варшаве».

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