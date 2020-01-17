Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM В Екатеринбурге осуждены двое граждан Таджикистана. Им вменили убийство человека, а также похищение телят и овец, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Ряд тяжких и особо тяжких преступлений они совершили в августе-декабре 2018 года. Один из них обокрал салон ритуальных услуг на 244 тыс. рублей. В в декабре уже оба решили украсть в посёлке Верхнее Дуброво овец и телят, чтобы затем продать. По объявлению они нашли водителя с машиной и встретились с ним Берёзовском.

Затем они вместе поехали. Остановили машину в безлюдном месте, убили водителя, а затем украли семерых телят и четверых овец. Овец закололи и продали их мясо, а телят не успели продать.

Один из осуждённых получил 16 лет 6 месяцев строгого режима. Второй — 16 лет строгого режима. Также каждый из них должен уплатить семье погибшего мужчины по 1,2 млн рублей. А обокравший ритуальный салон обязан вернуть похищенные средства.