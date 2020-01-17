Магарамкентский район, Дагестан, , 11:23 — REGNUM Бросившегося с кулаками на сотрудников полиции жителя Магарамкентского района Дагестана отдадут под суд. Он обвиняется по статье УК РФ о применении насилия к представителям власти, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе прокураторы республики.

По версии следствия, в декабре 2019 года житель села Самур, будучи в нетрезвом состоянии, подошел к инспектору ГИБДД, начал его оскорблять и попытался повалить на землю. Обвиняемый имел личную неприязнь к полицейскому, поскольку ранее он составил на него протокол об административном правонарушении.

На место инцидента подоспели другие полицейские, которые попытались усадить дебошира в патрульную машину. В этот момент мужчина нанес несколько ударов сотрудникам, причинив им легкий вред здоровью.

Уголовное дело для рассмотренная направлено в Магарамкентский районный суд Дагестана.